Diferença entre déficit em C/c e IDP em 12 meses cai ao menor nível desde maio de 2020

A diferença entre o déficit em transações correntes e o Investimento Direto no País (IDP) acumulados em 12 meses caiu a 0,1 ponto porcentual do Produto Interno Bruto (PIB) em fevereiro, o menor nível em quase cinco anos. O rombo na conta corrente somava 3,28% do PIB, e o IDP, 3,38%.

A última vez em que o IDP foi tão pouco maior do que o déficit em transações correntes no acumulado de 12 meses foi em maio de 2020, em meio à pandemia de covid-19, quando a diferença entre as duas métricas caiu a 0,01 ponto do PIB.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) no fim de fevereiro, o Banco Central (BC) e o mercado financeiro já falam abertamente na possibilidade de o IDP acumulado em 12 meses se tornar em breve insuficiente para financiar os déficits em transações correntes.

A expectativa, por ora, é de que qualquer "inversão" nessa relação seja momentânea, com impacto limitado no câmbio.



