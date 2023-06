A- A+

Banco Central Dinheiro esquecido: 36,1 milhões de pessoas ainda têm valores a receber em sistema do Banco Central São R$ 7 bilhões que ainda estão disponíveis e que não foram resgatados

Um total de 36,1 milhões de pessoas ainda têm dinheiro “esquecido” no sistema financeiro por cidadãos e empresas não foi resgatado desde que o Banco Central criou o Sistema de Resgate de Valores a Receber (SRV).

Esse é um mecanismo que permite que os titulares do dinheiro possam reaver as quantias que foram deixadas de lado no sistema financeiro. Além disso, são 2,7 milhões de empresas que também têm recursos perdidos nos bancos.

O interessado deve entrar no site Valores a Receber (SVR), colocar seus dados pessoais e verificar se tem os recursos parados.

Cerca de 4,5 milhões de pessoas físicas e jurídicas têm valores entre R$ 100 a R$ 1.000 para receber, enquanto aproximadamente 787 mil estão com valores acima de R$ 1.000.

É considerado "dinheiro esquecido" eventual saldo disponível em contas de depósitos ou pagamento já encerradas. Outro exemplos incluem:

Dinheiro em contas já encerradas em corretoras ou distribuidoras;

Tarifas cobradas indevidamente sujeitas à devolução em decorrência de formalização de compromissos com órgãos reguladores ou de fiscalização, por exemplo;

E recursos não procurados relativos a grupos de consórcio já encerrados.

