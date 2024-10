Dinheiro esquecido: R$ 8,6 bilhões ainda podem ser resgatados e prazo para saque se encerra dia 16

A- A+

Ainda restam R$ 8,59 bilhões disponíveis para resgate no Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central(BC). Os dados são referentes ao mês de agosto, atualização mais recente da autoridade monetária.

Esse valor era de R$ 8,56 bilhões em julho, e R$ 8,51 bilhões, em junho.

O SVR é um serviço do BC no qual é possível consultar se pessoas físicas, inclusive falecidas, e empresas têm algum "dinheiro esquecido" em banco, consórcio ou outra instituição.

Prazo para resgate

Lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva autoriza o governo a recolher os recursos esquecidos no no Sistema de Valores a Receber que não foram reclamados pelos titulares.

Segundo a lei, os donos do “dinheiro esquecido” têm até dia 16 de outubro para resgatar os valores. Após o prazo, o recurso será direcionado ao Tesouro Nacional.

Como resgatar os valores a receber?

O único site no qual é possível fazer a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores é o site oficial estabelecido pelo Banco Central para isso: https://valoresareceber.bcb.gov.br. Veja como consultar se você tem algo a receber:

- Clique em “Consulte valores a receber”;

- Preencha os campos com os seus dados;

- Clique em “Consultar” e confira;

- Caso você tenha valores a receber, basta clicar em “Acessar o SVR”. É preciso ter uma conta gov.br de nível prata ou ouro para entrar no SVR.

- Preste atenção à data que o Sistema de Valores a Receber vai informar. Essa data será um agendamento, e você poderá consultar os valores e informar os dados para a transferência nesse dia. O agendamento será feito de acordo com sua data de nascimento. No caso das empresas, de acordo com a data de criação da companhia;

- Na data agendada, acesse novamente o site valoresareceber.bcb.gov.br, usando seu login gov.br para saber qual o valor disponível para saque e solicitar a transferência;

- Se você perdeu a data do agendamento, basta entrar novamente no site valoresareceber.bcb.gov.br e solicitar novo acesso. O sistema vai informar nova data para o retorno.

- Pelo sistema do BC, só será possível receber os valores caso seja fornecida uma chave PIX para a devolução.

Para aqueles que não têm uma chave PIX cadastrada, será necessário entrar em contato com o BC para combinar a forma de recebimento.

