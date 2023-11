"Dinheiro esquecido": brasileiros têm R$ 7,3 bilhões que podem ser resgatados

A- A+

O Banco Central informou nesta quarta-feira (8) que há um total de R$ 7,3 bilhões em “dinheiro esquecido” por empresas e pessoas físicas em bancos, cooperativas e outras instituições financeiras.

Esses valores podem ser resgatados por meio do seu Sistema de Valores a Receber (SVR) ou presencialmente nas instituições.

Os dados consideram o estoque acumulado ao longo do tempo até setembro deste ano. No mês anterior, o total acumulado era de R$ 7,4 bilhões. Ao longo do tempo, pelo sistema do BC, já foram devolvidos R$ 5,1 bilhões.

É considerado "dinheiro esquecido" eventual saldo disponível em contas de depósitos ou pagamento já encerradas. Outros exemplos incluem:

Dinheiro em contas já encerradas em corretoras ou distribuidoras;

Tarifas cobradas indevidamente sujeitas à devolução em decorrência de formalização de compromissos com órgãos reguladores ou de fiscalização, por exemplo;

E recursos não procurados relativos a grupos de consórcio já encerrados.

Cerca de 820 mil pessoas (físicas e jurídicas) têm valores acima de R$ 1 mil. Outras 4,6 milhões têm valores entre R$ 100 a R$ 1 mil. Os restante tem valores abaixo disso.

São cerca de 38 milhões de CPFs e 3 milhões de CNPJs

