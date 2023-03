A- A+

dinheiro "Dinheiro esquecido": consultas prévias passaram dos 23 milhões, segundo Banco Central BC registrou fila de espera com aproximadamente 300 mil pessoas na manhã desta terça-feira (7)

O Banco Central contabilizou 23,8 milhões de consultas de valores a receber, até a última segunda-feira (6), véspera da abertura oficial dos saques. O resgate dos valores começou nesta terça-feira (7), às 10h, chegando a registrar uma fila de espera com aproximadamente 300 mil pessoas, segundo o BC.

Na última semana a autarquia permitiu a consulta prévia dos valores para evitar um congestionamento maior de pessoas. O dinheiro "esquecido" em bancos, instituições financeiras e cooperativas podem só podem ser sacados no site oficial Valores a Receber (SVR).

Do total de 23,8 milhões de consultas antecipadas, cerca de 6,9 milhões estão com saldo e já podem fazer o resgate. As outras 16,8 milhões de verificações não constataram recursos disponíveis. Os dados não são individualizados e um mesmo usuário pode fazer mais de uma consulta e ser contabilizado.

A previsão é de R$ 6 bilhões “esquecidos”, distribuídos entre 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas.

Veja também

IMPOSTOS Ministro do Trabalho defende tornar desoneração da folha definitiva