BRASIL Dinheiro esquecido do PIS/Pasep: site falso pede pagamento de tarifa para liberar saldo Empresa de cibersegurança identificou site que solicita pagamento via PIX para que a vítima consiga acessar o dinheiro esquecido do abono salarial

Um site falso tem tentado aplicar golpes em trabalhadores com valores esquecidos no sistema do PIS/Pasep. O alerta é da empresa de cibersegurança Kaspersky, que detectou pelo menos nove domínios maliciosos envolvendo o abono salarial, um deles usando a liberação do saque dos valores como isca para roubar informações e dinheiro de vítimas.

Segundo estimativas do Ministério da Fazenda, há um total de R$ 26,3 bilhões esquecidos no antigo Fundo PIS-Pasep, que pertencem a 10,4 milhões de brasileiros. O montante a ser retirado varia conforme o tempo de trabalho e o salário recebido à época. No entanto, o ministério estima que o valor médio liberado seja de R$ 2.800 por pessoa.

Com o anúncio, cibercriminosos começaram a trabalhar em sites maliciosos para enganar vítimas. Alguns dos domínios identificados pela Kaspersky utilizavam nomes relacionados ao fundo e ao Governo Federal, induzindo os usuários a acreditarem na veracidade da página e fornecerem informações confidenciais.

Como o golpe funciona?

Em um dos sites, uma página com a mesma identidade visual do sistema gov.br pede que a vítima insira seu nome e CPF para consultar se existem valores disponíveis.

Com o CPF inserido, o site falso consegue encontrar o nome correspondente àquela identidade e, com isso, mostra um vídeo de uma suposta assistente do benefício, numa tentativa de passar credibilidade ao golpe. Todo o processo de cadastro também é acompanhado por áudios dessa representante, auxiliando o que deve ser feito em cada etapa.

Além disso, o site solicita algumas informações para "verificação de segurança" do processo, como nome da mãe e estado civil, até “aprovar” o saque do dinheiro e pedir a chave PIX da vítima, dando a entender que o processo está finalizado.

Quando a vítima informa a chave PIX, o golpe pede a confirmação dos dados para o recebimento do dinheiro. Porém, antes de liberar o envio, pede o pagamento de uma "indenização governamental" de R$ 69,99.

Após a fatura gerada para o pagamento dessa taxa, a vítima é redirecionada a outro site para realizar a transferência via PIX. O site conta até com comentários falsos de outras pessoas que fizeram o processo e supostamente receberam o saque.

Como saber se tenho direito ao dinheiro esquecido do PIS/Pasep?

Através do site repiscidadao.fazenda.gov.br, o trabalhador — ou seu beneficiário legal, em caso de falecimento do titular — poderá verificar se há valores a serem sacados referentes às antigas cotas e como proceder para retirar o dinheiro, incluindo orientações específicas para os herdeiros.

O calendário do dinheiro esquecido no fundo do antigo PIS/Pasep começou no dia 28 de março para àqueles que fizeram a solicitação do saque até 28 de fevereiro. O próximo pagamento acontece em 25 de abril para quem solicitou até dia 31 de março.

A consulta também está disponível por meio do aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou do internet banking da Caixa Econômica Federal.



Passo a passo de como consultar o saldo PIS/Pasep

Para saber se você possui saldo para ser resgatado, consulte o aplicativo do FGTS e verifique no seu extrato se possui cotas do PIS/Pasep transferidas ao Tesouro Nacional. Para isso, siga os seguintes passos:

Primeiro passo

Em primeiro lugar, é necessário acessar o site repiscidadao.fazenda.gov.br em seu dispositivo. Ao entrar, irá aparecer uma tela de começo do seu processo.

Segundo passo

Ao acessar a página inicial do Sistema de Ressarcimento do PIS/Pasep, é preciso clicar no ícone 'Entrar com gov.br'. Assim, abrirá uma nova página de login do sistema Gov.

Terceiro passo

Após realizar o login da conta gov, automaticamente surgirá na tela a página para consulta de ressarcimento do PIS/Pasep. Assim, será necessário informar o número do CPF e o NIS (PIS/Pasep).

Quarto passo

Ao preencher os campos obrigatórios para realizar a consulta do saldo, é preciso clicar em pesquisar. Em seguida, será aberta a página de resultado da consulta dos valores a receber.

Caso exista dificuldade ou não seja possível acessar a consulta através do seu navegador padrão, também é possível chegar no processo por meio do aplicativo Gov.br. Dessa forma, ao realizar o login no aplicativo do seu dispositivo, basta escrever 'consultar saldo de cotas PIS/Pasep' na barra de pesquisa e clicar no endereço que será encontrado.

Depois desse processo, será aberta uma página sobre o serviço onde haverá um ícone de fundo verde escrito 'iniciar'. Clique no ícone e será automaticamente aberta a página inicial do Sistema de Ressarcimento do PIS/Pasep.

