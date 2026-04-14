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BANCO CENTRAL Dinheiro esquecido em bancos soma R$10,6 bi em fevereiro, diz BC Segundo dados, 47 milhões de pessoas físicas têm R$ 8,1 bi a receber

O Banco Central informou nesta terça-feira que o “dinheiro esquecido” nos bancos somava R$ 10,6 bilhões em fevereiro. O valor é similar ao montante que esperava ressarcimento em janeiro, de R$ 10,5 bilhões. Já foram devolvidos R$ 14,2 bilhões.

Segundo as estatísticas de valores a receber, o dinheiro esquecido pertence a 47 milhões de pessoas físicas (R$ 8,1 bilhões) e 5 milhões de empresas (R$ 2,4 bilhões). Do total a ser devolvido, R$ 6,3 bilhões estão nos bancos, enquanto R$ 2,6 bilhões estão em administradoras de consórcio e R$ 953 milhões em cooperativas.

Em relação aos valores, a imensa maioria (63,2%) é de até R$ 10. Uma parcela de 24,3% é de quantias entre R$ 10,01 e R$ 100 e 10,5%, entre R$ 100,01 e R$ 1.000. Apenas 1,99% é de valores superiores a R$ 1.000.

Em meio às discussões sobre um programa para aliviar o orçamento das famílias com dívidas, o governo cogita usar o estoque de recursos “esquecidos” nos bancos como funding para capitalizar o Fundo Garantidor de Operações (FGO). A ideia, porém, tem suas ressalvas.

Há críticas de que seria um confisco de recursos privados, ainda que interlocutores apontem que a mudança de lei feita em 2024 definiu que quem não resgatou esse dinheiro após o prazo definido já teria perdido o direito. Os bancos também não gostam da ideia porque perderiam uma fonte de recursos barata para suas operações.

O governo, de outro lado, precisa costurar um desenho que seja fiscalmente sustentável. Em tese, ao ingressar no caixa do Tesouro Nacional, o dinheiro esquecido não poderá ser contabilizado como receita por questões contábeis do Banco Central, mas, ao sair para o FGO, seria despesa, o que demandaria uma saída que fizesse o recurso ir para o FGO diretamente, sem passar pelo orçamento.

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