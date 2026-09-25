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BRASIL Dinheiro esquecido: novo lote de ressarcimento do antigo fundo PIS/Pasep é pago nesta sexta (25) Trabalhadores e herdeiros que solicitaram saque até 31 de agosto recebem valores corrigidos pela inflação

Um novo lote de pagamentos referentes ao dinheiro esquecido no antigo fundo Pis/Pasep será liberado nesta sexta-feira para trabalhadores que solicitaram o ressarcimento até 31 de agosto.

O antigo fundo PIS/Pasep beneficiou trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos entre 1971 e 1988, funcionando como uma espécie de poupança vinculada ao emprego formal. O modelo foi encerrado em 1988 e não deve ser confundido com o atual abono salarial do PIS/Pasep. O ressarcimento é destinado a quem trabalhou nesse período e ainda não retirou os recursos das cotas do fundo.

Segundo o Ministério da Fazenda, há cerca de R$ 2.800 disponíveis, em média, para cada beneficiário, com valores corrigidos pela inflação. Esse valor, no entanto, não é uma regra, pois a quantia varia de acordo com o tempo trabalhado e a remuneração recebida na época.

Calendário de pagamentos

O cronograma de pagamentos acontece de acordo com a data de solicitação do ressarcimento. Os depósitos seguem mês a mês até o fim de 2026, conforme calendário oficial.

Segundo o calendário, o próximo pagamento acontece em 26 de outubro para quem solicitar o saque até 30 desetembro. Os valores são depositados diretamente em conta da Caixa ou por meio de poupança social digital.





Consulta de valores esquecidos

A consulta pode ser feita pela plataforma Repis Cidadão ou pelo aplicativo do FGTS. Para acessar o sistema, é necessário possuir conta gov.br com nível prata ou ouro.

No portal, o trabalhador pode verificar se há saldo disponível, consultar orientações para saque e acompanhar procedimentos específicos para herdeiros, em caso de falecimento do titular.

Para verificar se há saldo disponível:

Acesse o site Repis Cidadão;

Faça login com CPF e senha gov.br;

Informe o número do NIS/PIS;

Consulte a existência de valores e siga as instruções para saque.

Como localizar o número do PIS/NIS:

O número pode ser encontrado em:

Aplicativo FGTS;

Cartão Cidadão;

Portal Meu INSS;

Cadastro Único (CadÚnico).

Como solicitar ressarcimento

O pedido de ressarcimento pode ser realizado pelo aplicativo do FGTS ou presencialmente em agências da Caixa. Para o beneficiário direto, basta apresentar documento oficial de identificação. Já herdeiros precisam fornecer documentação complementar, como certidões previdenciárias ou autorização judicial.

Caso os valores não sejam resgatados até setembro de 2028, os recursos serão incorporados definitivamente ao Tesouro Nacional, sem possibilidade de saque posterior.

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