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BANCO CENTRAL "Dinheiro esquecido": sistema tem R$ 10,3 bilhões disponíveis para resgate; veja como consultar Parte do dinheiro será usado para o programa de renegociação de dívidas, o Desenrola

O Banco Central (BC) informou nesta terça-feira que ainda restam R$ 10,3 bilhões em valores disponíveis para resgates que foram esquecidos em bancos. Se encerrou em março o prazo para que as instituições financeiras transfiram os recursos para o Sistema Valores a Receber (SVR), que destinará até R$ 8 milhões para financiar o novo Desenrola Brasil.

O prazo oficial para resgatar os valores, em tese, se encerrou em outubro de 2024. Já foram devolvidos R$ 15 bilhões em dinheiro esquecido aos brasileiros.

No começo de maio, o governo do presidente Lula anunciou que vai usar de R$ 5 bilhões a R$ 8 bilhões em recursos esquecidos nos bancos para viabilizar as renegociações no novo Desenrola.

Com a previsão do uso dos recursos no programa de renegociação de dívidas, o governo informou que vai publicar um edital, com um prazo de 30 dias corridos para que clientes possam solicitar os recursos.

Segundo as estatísticas de valores a receber, o dinheiro esquecido pertence a 45 milhões de pessoas físicas (R$ 7,9 bilhões) e 5 milhões de empresas (R$ 2,4 bilhões). Do total a ser devolvido, R$ 5,9 bilhões estão nos bancos, enquanto R$ 2,6 bilhões estão em administradoras de consórcio e R$ 978 milhões em cooperativas.

Em relação aos valores, a imensa maioria (64,5%) é de até R$ 10. Uma parcela de 23,4% é de quantias entre R$ 10,01 e R$ 100 e 9,91%, entre R$ 100,01 e R$ 1.000. Apenas 2,1% é de valores superiores a R$ 1.000.

O SVR é um serviço do BC no qual é possível consultar se pessoas físicas, inclusive falecidas, e empresas (pessoas jurídicas) têm algum "dinheiro esquecido" em banco, consórcio ou outra instituição.

O único site no qual é possível fazer a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores é o site oficial estabelecido pelo Banco Central para isso: https://valoresareceber.bcb.gov.br.

Veja como consultar dinheiro esquecido:

Clique em “Consulte valores a receber”;

Preencha os campos com os seus dados;

Clique em “Consultar” e confira;

Caso você tenha valores a receber, basta clicar em “Acessar o SVR”.

É preciso ter uma conta gov.br de nível prata ou ouro para entrar SVR.

Preste atenção à data que o Sistema de Valores a Receber vai informar. Essa data será um agendamento, e você poderá consultar os valores e informar os dados para a transferência nesse dia. O agendamento será feito de acordo com sua data de nascimento. No caso das empresas, de acordo com a data de criação da companhia;

Na data agendada, acesse novamente o site valoresareceber.bcb.gov.br, usando seu login gov.br para saber qual o valor disponível para saque e solicitar a transferência;

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