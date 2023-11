A- A+

BANCO Dinheiro no Bradesco sumiu? Entenda o que aconteceu e veja o que fazer Banco diz que sistema "não atualizou corretamente o saldo" e promete solução "em breve"

Clientes do banco Bradesco relataram, na manhã desta segunda-feira (27), problemas com suas contas digitais. Alguns deles destacaram que todo o dinheiro sumiu das contas, e outros citaram que o saldo amanheceu negativado. Se isso aconteceu com você, veja abaixo o que fazer.

O que aconteceu com as contas no Bradesco?

O Bradesco disse em nota que seu "processamento noturno não atualizou corretamente o saldo da conta corrente de um grupo reduzido de clientes e a situação deve ser regularizada em breve". A instituição não deu detalhes sobre o que teria provocado a falha ou quanto tempo levará para que ela seja corrigida.

Não consegui pagar conta por falta de saldo. E agora?

Segundo Adriano Fonseca, advogado da Proteste, entidade de defesa de direitos do consumidor, os clientes que não conseguirem pagar conta com vencimento hoje por falta de saldo podem exigir que o Bradesco arque com eventuais juros e multas.

"Além disso, podem ser observados eventuais danos morais caso a situação cause algum tipo de constrangimento ao consumidor" afirma.

Fonseca indica que qualquer dano ocorrido ao consumidor que seja vinculado a uma prática de terceiros deve ser reparado integralmente pelo banco.

No entando, se o consumidor não tiver qualquer prejuízo, não há que se falar em indenização, diz o Procon-RJ.

Onde devo registrar uma queixa?

Fonseca orienta que o cliente junte protocolos de atendimento e todo tipo de prova dos danos ocorridos durante o período de transtorno. O primeiro registro a ser feito é no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) do Bradesco, seja por telefone ou pelo site

"Embora tenham afirmado solução em breve tempo, esse tipo de registro auxilia na reparação dos danos caso o problema tenha que ser judicializado" afirma o advogado.

Ele orienta que é importante, nesse contato, deixar registrado o valor que "sumiu" da conta e o transtorno que essa situação causou.

Além do SAC do banco, o consumidor pode procurar o Procon e o site consumidor.gov.br

