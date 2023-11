A- A+

banco Dinheiro sumiu, conta negativou: usuários relatam problemas em contas do Bradesco Gerente fala em "erro sistemático"; perfil oficial do banco diz que o caso será solucionado "em breve"

Clientes do banco Bradesco relataram, na manhã desta segunda-feira (27), problemas com suas contas digitais. Alguns deles destacaram que todo o dinheiro sumiu das contas, e outros citaram que o saldo amanheceu negativado.

"E do nada Bradesco sumiu com meu dinheiro", escreveu um dos internautas na plataforma X (antigo Twitter). "Ô Bradesco, cadê o dinheirinho que estava na minha poupança e não está mais? É pouco, mas é meu. Quero de volta", cobrou outro usuário.

Um cliente identificado apenas como Andrews publicou uma imagem do seu extrato zerado no app do banco. "Que absurdo do Bradesco! Minha conta estava zerada ontem e amanheceu ainda zerada! Bradesco, faça algo imediatamente!", cobrou ele.

Gabriel Mencarelli, por sua vez, mostrou aos seguidores que acordou com o saldo negativado.

O internauta Fernando Pedro contou no X que sua conta também foi afetada, e ele não consegue entrar em contato com o banco para saber o que houve.

"Você não consegue falar com ninguém. O atendimento telefônico é inexistente", reclamou. Uma usuária chamada Fernanda afirma que o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do banco lhe informou que o problema se refere a uma "instabilidade de sistema".

O Globo aguarda manifestação da assessoria de imprensa do Bradesco. Uma gerente do banco confirmou o problema, que seria parte de um "erro sistemático". Segundo ela, as equipes responsáveis já buscam uma solução para o caso.

Em resposta a internautas, o perfil oficial do banco diz que o problema será solucionado "em breve".

