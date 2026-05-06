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Dino e Moraes alertam tribunais sobre "vedação absoluta" a criação e pagamento de penduricalhos

Os ministros destacaram que violações estão sujeitas a responsabilidade penal, civil e administrativa de autoridades

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O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF)O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF) - Foto: Antonio Augusto/STF

Os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, emitiram um alerta a Tribunais de todo o País ressaltando que está "absolutamente vedada" a criação, implantação e pagamento de penduricalhos que não tenham sido expressamente autorizadas pela Corte máxima.

Dino frisou que a vedação inclui todas as parcelas, de caráter remuneratório ou indenizatório (submetidas ou não ao teto constitucional), "inclusive que tenham sido implantadas após o julgamento" do STF sobre o tema, ocorrido em março.

Os ministros destacaram que violações estão sujeitas a responsabilidade penal, civil e administrativa de autoridades.

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Os despachos citam, de forma geral, presidentes dos Tribunais, o procurador-geral da República, o advogado-geral da União, o defensor público da União, os procuradores-gerais de Justiça, os procuradores-gerais do Estado, os defensores públicos dos Estados e outros ordenadores de despesa.

Ainda foi reiterada a determinação para que os órgãos públicos publiquem, mensalmente, o valor recebido por seus integrantes, com a indicação das respectivas parcelas, sob pena de os gestores responderem por discrepâncias entre os valores divulgados e os efetivamente pagos.

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