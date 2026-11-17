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Supremo Tribunal Federal Dino estabelece prazos para Congresso, PGR e AGU se manifestarem em ação sobre escala 6x1 Ministro afirma que vai liberar caso para a pauta em seguida; inclusão no plenário depende de Fachin

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o Congresso, a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Advocacia-Geral da União (AGU) se manifestem sobre as ações que questionam a implementação da escala 6x1. Somente após tais prazos, que se encerram daqui 14 dias, o caso será liberado para que o presidente da Corte, Edson Fachin, defina a data do julgamento em plenário. A tendência é que o caso seja analisado assim que Dino libere.

"Após tais prazos, será realizada a análise e requerida a inclusão das ADIs 8.041 e 8.042 em pauta para julgamento do mérito em sessão presencial do Plenário. Enquanto isso, as medidas cautelares permanecerão em vigor, sem prejuízo de novas tratativas extrajudiciais dos interessados, sob a coordenação dos Poderes Executivo e Legislativo, ou até em última análise a sessão presencial que agora se faz imprescindível, à vista do pedido de destaque regimental", escreveu Dino na decisão.

O decreto do governo

O governo deve publicar nesta semana o decreto que regulamenta o fim da escala 6x1. O texto vai seguir a linha da decisão liminar de Dino sobre a transição para a nova jornada.

Segundo um integrante do governo, a decisão de Dino respondeu às principais dúvidas do Executivo sobre a regulamentação, e o decreto vai precisar de poucos ajustes. De acordo com esse técnico, a liminar deixou claros quatro pontos que vão orientar o decreto: a neutralidade salarial, o início da transição, a possibilidade de compensar o descanso depois do mês e a adoção de escalas diferenciadas a depender da função.

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