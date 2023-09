Direitos autorais: representantes do Ecad visitam Folha de Pernambuco

A- A+

Na manhã desta quinta-feira (21), o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) realizou uma visita à Folha de Pernambuco para reafirmar a importância dos direitos autorais musicais, principalmente para os compositores. A entidade brasileira é responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais das músicas aos autores e demais titulares.

Em conversa com o diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi; com a diretora administrativa, Mariana Costa; e com o diretor jurídico do Grupo EQM, Silvio Rolim, os representantes do Ecad explicaram como funciona o trabalho da empresa.

A empresa é o elo que conecta compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos aos canais e espaços onde a música toca. O Ecad é administrado por sete associações de gestão coletiva. Referência mundial na área em que atua, a empresa facilita o processo de pagamento e distribuição dos direitos autorais.

“Temos um esforço para que o direito autoral seja reconhecido principalmente em Pernambuco, onde a música é tão importante para toda a economia. Poucos estados são tão festivos como Pernambuco. Todo final de semana tem um festival, um show, é uma sociedade que vive muito em função da música, da cultura, da história. É importante a gente reforçar que tem um pedaço das pessoas que fazem parte dessa cadeia e não pode ser esquecida”, destacou a superintendente executiva do Ecad, Isabel Amorim.

Em 2022, o Ecad distribuiu R$ 1,3 bilhão em direitos autorais, destinados a 314 mil titulares. Esse ano, a previsão é de que o valor chegue a R$ 1,6 bilhão. No acumulado até agosto, já foram distribuídos, em 2023, R$ 898 milhões, para 246 mil compositores e outros titulares beneficiados.

“É muito importante que dentro da cadeia da música a gente se lembre do compositor", reiterou a superintendente.

Selo de Reconhecimento

Este ano, o Ecad criou um Selo de Reconhecimento, que é dado aos festivais que cumprem a Lei dos Direitos Autorais. O selo foi lançado em duas situações: para a Prefeitura de São Paulo, como forma de reconhecer a contribuição da cidade para o direito autoral e para o The Town Festival, que sempre foi parceiro no aspecto dos direitos autorais musicais. Uma campanha nacional de conscientização sobre a importância dos direitos autorais já está em curso.

Além de Isabel Amorim, estiveram presentes na visita à Folha de Pernambuco a gerente do Ecad em Pernambuco, Giselle Luz; o supervisor de arrecadação da empresa, Itallo Alves; e o responsável jurídico do Ecad, Ricardo Uchôa.

O Ecad realizou um levantamento das 20 músicas mais tocadas em shows nos últimos cinco anos no Estado de Pernambuco. Confira o ranking:

1º lugar

Música: Anunciação

Autor: Alceu Valença

2º lugar

Música: Voltei Recife

Autor: Luiz Bandeira

3º lugar

Música: Tropicana

Autores: Vicente Barreto / Alceu Valença

4º lugar

Música: Hino do galo

Autor: Jose Mario Chaves

5º lugar

Música: Chuva de sombrinhas

Autores: Nena Queiroga / Andre Rio

6º lugar

Música: Não quero dinheiro

Autor: Tim Maia

7º lugar

Música: Oh bela

Autor: Capiba

8º lugar

Música: Hino do elefante

Autor: Clovis Vieira / Clidio Nigro

9º lugar

Música: Eva

Autor: Cartavetrata / Umto / Ficarelli

10º lugar

Música: Arreia lenha

Autor: Marron Brasileiro

11º lugar

Música: Me segura que senão eu caio

Autor: Jota Michiles

12º lugar

Música: Amor falso

Autores: Mc Rogerinho / Walber Cassio / Felipe Enzo

13º lugar

Música: Te assumi pro Brasil

Autores: Matheus / Kauan / Daniel Silveira / Tierry / Filipe Escandurras

14º lugar

Música: País tropical

Autor: Jorge Ben Jor

15º lugar

Música: Leão do Norte

Autores: Lenine / Paulo Cesar Pinheiro

Música: Diabo louro

Autor: Jota Michiles

Música: Último regresso

Autor: Getúlio Cavalcanti

16º lugar

Música: Hino da troca

Autor: Milton Bezerra de Alencar

17º lugar

Música: Eu só quero um xodó

Autores: Anastácia / Dominguinhos

18º lugar

Música: Espumas ao vento

Autor: Accioly Neto

19º lugar

Música: Cem mil

Autores: Gusttavo Lima / Tierry

20º lugar

Música: Meu cenário

Autor: Petrúcio Amorim

