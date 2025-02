Diretor afirma que BC tem bastante tranquilidade com estimativa de juro neutro

A- A+

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, disse nesta sexta-feira, 21, que a autoridade monetária tem bastante tranquilidade em relação à estimativa de juro neutro. Ele participou de uma live organizada pelo Bradesco BBI

"Trabalhamos com um juro neutro muito mais estrutural do que coisas desse tipo fazendo ruído, no final a ideia do Banco Central é sempre tentar pegar sinais e tentar dirimir os ruídos. Estamos bastante tranquilos com o que temos de juro neutro nesse momento", afirmou o diretor.

Ele ainda defendeu que o BC tem plena convicção da potência da política monetária e disse que, em 2024, uma sucessão de fatores fomentaram o crescimento econômico, o que refletiu, também, nos juros.

"Acreditamos na capacidade da política monetária de colocar as coisas em ordem e não temos nenhuma razão para acreditar que isso mudou muito nos anos recentes. Até acreditamos que a potência da política monetária do Brasil não é a mesma que têm os países desenvolvidos, mas é uma coisa de décadas, não é uma coisa de agora. O que aconteceu agora foi que a surpresa da atividade vis-a-vis o percebido aperto monetário se deveu muito mais a eventos extraordinários que acabaram fomentando o crescimento, que acabou meio que indo de encontro à política monetária naquele instante", comentou David.

