Diretor da AIE cita deterioração nos mercados de petróleo e alerta riscos de corte de produção

O diretor executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, afirmou que as condições nos mercados de petróleo se deterioraram nos últimos dias, em declaração publicada nesta terça-feira, 10. Ele alertou que, além dos desafios de trânsito pelo Estreito de Ormuz, uma quantidade substancial da produção de petróleo foi reduzida, o que cria riscos significativos e crescentes para o mercado.

Birol afirmou que na reunião com ministros de Energia do G7, discutiu "todas as opções disponíveis", incluindo a disponibilização das reservas de emergência de petróleo da AIE para o mercado, e reiterou que os países membros da agência detêm atualmente mais de 1,2 bilhão de barris em reservas públicas de emergência de petróleo.





Considerando o atual ambiente, ele anunciou a convocação de uma reunião extraordinária dos governos membros da AIE para terça, para avaliar a atual segurança do abastecimento e as condições de mercado.

O diretor executivo também reafirmou que está em contato próximo com os ministros de Energia dos principais produtores e consumidores de energia do mundo sobre a atual situação.

