Qui, 06 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta06/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mundo

Diretor da OpenAI sugere que governos construam própria infraestrutura de IA

Adiretora financeira da OpenAI, Sarah Friar, disse: "Temos em mente um ecossistema composto por bancos, capital de investimento e até, talvez, o governo"

Reportar Erro
A empresa afirmou que não busca garantias públicas para as centenas de bilhões de dólares em investimentos A empresa afirmou que não busca garantias públicas para as centenas de bilhões de dólares em investimentos  - Foto: Yuichi Yamazaki / AFP

O diretor da OpenAI, criadora do ChatGPT, pediu nesta quinta-feira (6) que os governos construam sua própria infraestrutura para inteligência artificial (IA) e afirmou que não busca garantias públicas para as centenas de bilhões de dólares em investimentos de sua empresa.

Leia também

• Magalu começa a operar ferramenta de compras com inteligência artificial. Veja como funciona

• OpenAI e AWS, da Amazon, anunciam acordo plurianual em inteligência artificial de US$ 38 bi

"Não temos, nem queremos, garantias governamentais para os centros de dados da OpenAI", declarou Sam Altman no X, tentando acalmar a polêmica após as declarações de sua diretora financeira que sugeriam o contrário.

"O que acreditamos que faria sentido é que os governos construíssem (e fossem proprietários de) sua própria infraestrutura de IA, mas, nesse caso, os benefícios resultantes também deveriam pertencer a eles", acrescentou.

Na quarta-feira, durante uma conferência do Wall Street Journal na Califórnia, a diretora financeira da OpenAI, Sarah Friar, disse: "Temos em mente um ecossistema composto por bancos, capital de investimento e até, talvez, o governo".

Friar afirmou ainda que as garantias de empréstimos federais "reduziriam consideravelmente o custo do financiamento".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter