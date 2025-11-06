Diretor da OpenAI sugere que governos construam própria infraestrutura de IA
Adiretora financeira da OpenAI, Sarah Friar, disse: "Temos em mente um ecossistema composto por bancos, capital de investimento e até, talvez, o governo"
O diretor da OpenAI, criadora do ChatGPT, pediu nesta quinta-feira (6) que os governos construam sua própria infraestrutura para inteligência artificial (IA) e afirmou que não busca garantias públicas para as centenas de bilhões de dólares em investimentos de sua empresa.
"Não temos, nem queremos, garantias governamentais para os centros de dados da OpenAI", declarou Sam Altman no X, tentando acalmar a polêmica após as declarações de sua diretora financeira que sugeriam o contrário.
"O que acreditamos que faria sentido é que os governos construíssem (e fossem proprietários de) sua própria infraestrutura de IA, mas, nesse caso, os benefícios resultantes também deveriam pertencer a eles", acrescentou.
Na quarta-feira, durante uma conferência do Wall Street Journal na Califórnia, a diretora financeira da OpenAI, Sarah Friar, disse: "Temos em mente um ecossistema composto por bancos, capital de investimento e até, talvez, o governo".
Friar afirmou ainda que as garantias de empréstimos federais "reduziriam consideravelmente o custo do financiamento".