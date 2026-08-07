Diretor da Petrobras volta a descartar dividendo extra, por chance de queda dos preços do Brent
Fernando Melgarejo afirmou que a decisão se ampara na expectativa de que a cotação do petróleo retorne aos níveis originalmente previstos no Planejamento Estratégico 2025-2030
O diretor financeiro da Petrobras, Fernando Melgarejo, reiterou nesta sexta-feira (7), que a companhia não deve fazer distribuição de dividendos extraordinários, avaliando essa possibilidade como de probabilidade "muito baixa" para este ano. Na quinta-feira, a estatal anunciou proventos regulares de R$ 17,4 bilhões.
"Tudo o que eu tenho de valor adicional de caixa vou distribuir em dividendos ordinários. Se não tiver investimento a ser feito, se a dívida estiver controlada, não vemos problema nenhum sobre isso proventos extras. Essa lógica continua desde que nós chegamos aqui", afirmou.
Leia também
• Petrobras: 'Meta é para os fracos', diz Magda ao atribuir lucro à alta da produção e do preço do pet
• ANP: Programa Gas Release deve vedar uso da produção da Petrobras
• Petrobras quase dobrou lucro durante guerra no Oriente Médio: por que o ganho foi além do esperado?
Melgarejo afirmou que a decisão se ampara na expectativa de que a cotação do petróleo retorne aos níveis originalmente previstos no Planejamento Estratégico 2025-2030.
"Vejo pouca probabilidade de extraordinários porque não acho que o Brent fica nesse patamar", disse ele. "Em segundo lugar, buscamos acelerar a convergência para a meta de dívida bruta de US$ 65 bilhões, prevista anteriormente apenas para o final do quinquênio.
E temos a meta clara de execução dos investimentos que geram retorno aos acionistas, com foco na antecipação de projetos", pontuou.