Diretor de RI do Nubank, Jorg Friedemann, vai deixar o cargo

O diretor de relações com investidores do Nubank, Jorg Friedemann, está deixando o cargo após dois anos de atuação na fintech.

Durante esse período, ele contribuiu para ajustar a comunicação do banco com o mercado, destacando as diferenças entre o modelo de negócio do Nubank e os tradicionais grandes bancos.

Friedemann, que chegou ao Nubank em 2022, veio do Citi, onde era chefe de análise do setor financeiro. Antes disso, o executivo passou por UBS e Bank of America.

A saída de Friedemann ocorre em um momento de transição, e fontes indicam que ele deve assumir uma nova função de direção, a ser anunciada em breve. O Nubank já iniciou a busca por um novo diretor de RI para a companhia.

Em nota, o banco digital confirmou a saída do executivo e não forneceu detalhes adicionais sobre o futuro cargo de Friedemann.

