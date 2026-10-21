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PAGAMENTOS Diretor do Banco Central discute na Alemanha integração entre Pix e sistema europeu Instituições avaliam aspectos técnicos, operacionais, jurídicos e de negócio relacionados à interligação das duas infraestruturas públicas de pagamentos.

O diretor de Regulação e de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central (BC), Gilneu Vivan, participa nesta quarta-feira (21) de reunião com o Banco Central Europeu (BCE), na Alemanha, dentro do processo de avaliação da viabilidade de interligação entre o Pix e o TIPS, sistema de pagamentos instantâneos da Europa.

Os BCs trabalham para que o projeto piloto completo da conexão entre os sistemas de pagamento fique pronto até o fim do ano que vem.

Neste momento, as instituições avaliam aspectos técnicos, operacionais, jurídicos e de negócio relacionados à interligação das duas infraestruturas públicas de pagamentos.

O BC brasileiro tem dito que, considerando os fluxos econômicos e financeiros entre o Brasil e a área do euro, a interligação entre Pix e TIPS poderá contribuir para pagamentos transfronteiriços mais rápidos, eficientes e de menor custo entre as duas jurisdições.

A iniciativa integra a agenda evolutiva do Pix e a tentativa de interligação do sistema brasileiro de pagamentos instantâneos com infraestruturas similares multilaterais e de outros países. Essas interligações poderão permitir a realização de remessas internacionais e de transações de compra com disponibilização dos recursos em moeda local em poucos segundos.

Integrantes do BC brasileiro dizem que, de forma mais ampla, a interligação de sistemas de pagamentos instantâneos tem o potencial de reduzir custos, aumentar a velocidade, ampliar o acesso e melhorar a transparência das transações transfronteiriças.

O europeu TIPS foi criado para ser uma infraestrutura pan-europeia de liquidação instantânea em moeda de banco central, operando atualmente com o euro, a coroa sueca e a coroa dinamarquesa, com expansão prevista para outras moedas do Espaço Econômico Europeu.

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