Diretor do BC diz que não há nada anômalo em mercado de câmbio ao longo de 2025
O desempenho do real em relação ao dólar, avaliou, está relacionado mais a fatores externos, com o carry trade - operações que visam ganhos pelo diferencial de juros - adicionando volatilidade
O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Guillen, disse nesta segunda-feira (18) que o mercado de câmbio não mostrou desde o início do ano um comportamento "anômalo". O desempenho do real em relação ao dólar, avaliou, está relacionado mais a fatores externos, com o carry trade - operações que visam ganhos pelo diferencial de juros - adicionando volatilidade.
Leia também
• Sem condutor claro para negócios, taxas futuras futuras encerram dia em baixa
• Ibovespa sobe 0,4% e se reaproxima dos 133 mil pontos, com DI e câmbio
• Febraban diz em nota que não recebeu demandas sobre leilões de câmbio
"Nesse ponto, eu acho que não há nada anômalo no mercado de câmbio ao longo desse ano", comentou Guillen ao participar de evento da Warren Investimentos.
O diretor do BC ressaltou que o mandato da autarquia visa a meta de inflação, e não de carry trade.
Conforme Guillen, o BC não nota uma disfuncionalidade no mercado de câmbio que justifique uma intervenção.