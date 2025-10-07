Ter, 07 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça07/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
JUROS

Diretor do Fed alerta para riscos à economia se política monetária não for afrouxada nos EUA

Miran argumentou que as incertezas sobre o horizonte econômico diminuíram nos últimos meses

Reportar Erro
Diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Stephen MiranDiretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Stephen Miran - Foto: Brendan Smialowski / AF

Diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Stephen Miran condicionou nesta terça-feira, 7, um cenário otimista para a economia dos Estados Unidos a um relaxamento monetário mais agressivo. "Não estou pessimista sobre a economia no curto prazo, mas vejo riscos se a política monetária não for ajustada", disse, durante evento em Nova York.

Miran argumentou que as incertezas sobre o horizonte econômico diminuíram nos últimos meses, principalmente na seara comercial.

O dirigente acrescentou que projeta uma trajetória de inflação mais benigna que a esperada pelos colegas do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).

Leia também

• Expectativa de inflação para 1 ano nos EUA sobe para 3,4% em setembro, mostra Fed de NY

• Dólar sobe puxado por exterior antes de falas do Fed e de olho em risco fiscal

Para ele, os juros neutros caíram em relação há um ano, o que torna a política monetária mais restritiva do que no ano passado

Pela estimativa dele, os juros neutros hoje estão em cerca de 0,5%.

O diretor defendeu que a política monetária precisa ser orientada para o futuro, não com base apenas em dados que refletem o cenário no retrovisor.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter