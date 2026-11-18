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Federal Reserve Diretor do Fed defende ação mais agressiva e volta a sugerir alta de 50 pb nos juros Segundo o dirigente, Christopher Waller, cerca de 70% dos itens da cesta de serviços do núcleo da inflação apresentam altas superiores a 3%, movimento que não está relacionado ao petróleo

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Christopher Waller, defendeu uma ação mais agressiva da autoridade monetária norte-americana para conter a inflação e voltou a afirmar que, caso o banco central "não sinalize um ritmo mais intenso de aperto nos próximos meses, deveria elevar os juros em 50 pontos-base (pb) agora". "Se o Fed quiser reduzir a inflação, precisa agir de forma mais agressiva", afirmou Waller em entrevista à CNBC nesta quarta-feira (18). Ele disse estar "muito preocupado" com a trajetória dos preços, que considera estar seguindo na direção errada e se disseminando por mais setores da economia.

Segundo o dirigente, cerca de 70% dos itens da cesta de serviços do núcleo da inflação apresentam altas superiores a 3%, movimento que não está relacionado ao petróleo. Waller manifestou preocupação com a possibilidade de as empresas interpretarem a resiliência dos consumidores como espaço para repassar reajustes de 3% ou mais aos preços.

O diretor acrescentou que o Fed talvez precise dar um "choque" para desfazer a percepção de que uma inflação de 3% é aceitável. Segundo ele, a autoridade monetária pode ter de fazer mais do que simplesmente reverter os cortes de juros realizados no ano passado para conter a inflação.

Waller também avaliou que as projeções econômicas do Fed a serem divulgadas em dezembro não serão tão úteis, por refletirem números de fim de ano.

Sobre inteligência artificial (IA), o dirigente se disse otimista com o potencial transformador da tecnologia e afirmou não ver características de "bolha" na precificação do setor. Ressalvou, porém, que parte dos investimentos pode não gerar retorno e que suas preocupações com o financiamento da IA se concentram nos bancos.

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