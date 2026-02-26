Qui, 26 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta26/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ESTADOS UNIDOS

Diretor do Fed diz que é apropriado realizar 4 cortes de juros em 2026, totalizando 1 pp

Segundo ele, a diferença dele para outros membros do BC dos Estados Unidos é que ele não acredita que haja um problema de inflação.

Reportar Erro
Diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Stephen MiranDiretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Stephen Miran - Foto: Brendan Smialowski / AF

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Stephen Miran defendeu, em entrevista para a Fox Business nesta quinta-feira, 26, que os dados de mercado de trabalho dos EUA melhoraram bastante, mas ponderou que ainda é cedo para dar "sinal verde" de que o setor não precisa de mais apoio.

Segundo ele, a diferença dele para outros membros do BC dos Estados Unidos é que ele não acredita que haja um problema de inflação.

"Eu realmente não acho que temos um problema de inflação. Para mim, a inteligência artificial (IA) é uma fonte profundamente desinflacionária que está sendo confundida como inflacionária", explicou Miran, ao citar que os preços parecem estar estáveis.

Diante do cenário, o diretor voltou a classificar como "apropriado" o Fed realizar quatro corte de juros neste ano, totalizando cerca de 1 ponto percentual (pp).
 

Leia também

• Taxas rondam estabilidade com queda modesta do dólar e do retorno dos Treasuries

• Ouro fecha em alta de quase 3%, com tarifas, dólar enfraquecido e riscos geopolíticos

• Bolsa bate recorde e dólar cai para R$ 5,17 com fim de tarifaço



Ele também demonstrou apoio ao trabalho que tem sido desempenhado pela vice-presidente de Supervisão do Fed, Michelle Bowman. "Os bancos são excessivamente regulamentados, o que prejudica a criação de crédito", disse.

Na ocasião, ele mencionou que, apesar de alguns "contratempos", ainda não observei nada preocupante no crédito privado e, de uma perspectiva macro, defendeu que o crédito privado ainda não é motivo de preocupação.

Segundo ele, a política monetária pode compensar o impacto dos limites de gastos com cartões de crédito.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter