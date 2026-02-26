A- A+

ESTADOS UNIDOS Diretor do Fed diz que é apropriado realizar 4 cortes de juros em 2026, totalizando 1 pp Segundo ele, a diferença dele para outros membros do BC dos Estados Unidos é que ele não acredita que haja um problema de inflação.

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Stephen Miran defendeu, em entrevista para a Fox Business nesta quinta-feira, 26, que os dados de mercado de trabalho dos EUA melhoraram bastante, mas ponderou que ainda é cedo para dar "sinal verde" de que o setor não precisa de mais apoio.



Segundo ele, a diferença dele para outros membros do BC dos Estados Unidos é que ele não acredita que haja um problema de inflação.



"Eu realmente não acho que temos um problema de inflação. Para mim, a inteligência artificial (IA) é uma fonte profundamente desinflacionária que está sendo confundida como inflacionária", explicou Miran, ao citar que os preços parecem estar estáveis.



Diante do cenário, o diretor voltou a classificar como "apropriado" o Fed realizar quatro corte de juros neste ano, totalizando cerca de 1 ponto percentual (pp).







Ele também demonstrou apoio ao trabalho que tem sido desempenhado pela vice-presidente de Supervisão do Fed, Michelle Bowman. "Os bancos são excessivamente regulamentados, o que prejudica a criação de crédito", disse.



Na ocasião, ele mencionou que, apesar de alguns "contratempos", ainda não observei nada preocupante no crédito privado e, de uma perspectiva macro, defendeu que o crédito privado ainda não é motivo de preocupação.



Segundo ele, a política monetária pode compensar o impacto dos limites de gastos com cartões de crédito.

Veja também