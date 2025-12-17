Qua, 17 de Dezembro

ESTADOS UNIDOS

Diretor do Fed diz que mercado de trabalho é fraco e minimiza efeito de tarifas na inflação

Christopher Waller justificou a atual situação do mercado de trabalho como motivo para outras flexibilizações da política monetária

Diretor do Federal Reserve Federal Reserve, Christopher Waller.Diretor do Federal Reserve Federal Reserve, Christopher Waller. - Foto: Federal Reserve/Divulgação

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Christopher Waller afirmou, , ao participar de rodada de perguntas e respostas no Summit de CEOs da Unidade de Yale nesta quarta-feira, 17, que o mercado de trabalho dos Estados Unidos está "muito fraco" e que o atual crescimento atual do payroll "não é bom". Por outro lado, na avaliação dele, por mais que a inflação esteja acima da meta de 2%, não é uma questão de preocupação.

"Os EUA registram crescimento de empregos próximo de zero, isso não é bom, mas os cortes nos juros ajudaram o mercado de trabalho", disse ele. "A inflação está bem ancorada perto de 2%, sob controle - e a manteremos controlada - e deve diminuir nos próximos meses", acrescentou, ao projetar que não deve acontecer uma nova aceleração da inflação.

Waller justificou a atual situação do mercado de trabalho como motivo para outras flexibilizações da política monetária e defendeu que outras reduções dos juros podem ocorrer após moderar as perspectivas de inflação: "Podemos reduzir os juros de maneira moderada, não precisa ser uma ação dramática. Estamos entre 50 e 100 pontos-base (pb) acima da taxa neutra."

Para 2026, o diretor destacou que pode ser melhor devido ao aumento da produtividade, mas alertou que a inteligência artificial (IA) causou crescimento mais lento do emprego. Em relação às tarifas, ele disse que é difícil dizer se elas causaram a fragilidade do mercado de trabalho, já que faltam evidências que comprovem isso.

