A- A+

Federal Reserve Diretor do Fed diz que Powell pode ajudar Warsh com transição Miran, que advogou por uma política monetária mais frouxa nas reuniões em que foram decididas manutenções dos juros, destacou que leva "muito a sério" a questão de como as taxas são refletidas de maneira "atrasada"

O diretor do Federal Reserve (Fed) Stephen Miran afirmou que o atual presidente do BC americano, Jerome Powell, pode ajudar seu sucessor, Kevin Warsh, na transição de cargo, mas que é importante que a instituição monetária tenha apenas um chefe. Os comentários foram feitos em entrevista à Bloomberg, nesta quinta-feira, na véspera do fim do mandato de Powell.

Miran, que advogou por uma política monetária mais frouxa nas reuniões em que foram decididas manutenções dos juros, destacou que leva "muito a sério" a questão de como as taxas são refletidas de maneira "atrasada". "Por isso, qualquer choque na economia hoje, é necessário pensar no futuro", detalhou, ao reiterar a defesa por corte dos juros.

Com a chegada de Warsh, Miran deve deixar o cargo de diretor. Ele, que antes foi conselheiro na Casa Branca, disse que suas posições no Fed eram "opiniões próprias" e não eram relacionadas ao posicionamento do presidente dos EUA, Donald Trump.

Veja também