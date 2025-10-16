A- A+

Energia Diretor-geral da Aneel alerta para situação "extremamente perigosa" no sistema elétrico Sandoval destacou o crescimento dos desafios para controle do sistema com o crescimento da fonte solar

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, alertou nesta quinta-feira sobre situação “extremamente perigosa” no controle do sistema elétrico brasileiro.

Durante audiência no Senado, Sandoval destacou a dificuldade para o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) durante o pico de consumo. Segundo ele, a chama rampa de carga pode registrar um aumento de 33% até 2028 pelo aumento da fonte solar no país.

— Isso é extremamente perigoso. Imagine nesse momento de rampa, se tivermos um incidente, o que é perfeitamente possível de ocorrer, uma danificação de um equipamento importante, uma descoordenação de proteção. Simplesmente ‘vai a pique’ o sistema — declarou.

Atualmente o ONS enfrenta o desafio de alinhar a geração de energia ao consumo. Isso acontece porque, com o crescimento, principalmente, da fonte solar, em função disso, o sistema elétrico produz mais energia durante o dia do que demanda.

Essa geração, no entanto, reduz ao final da tarde, justamente quando é registrado o pico do consumo pela população, com o uso de ar condicionados, ventiladores, e outros eletrodomésticos.

Além disso, há ainda um crescimento da geração solar distribuída, que é produzida por paineis solares instalados nos tetos de casas e estabelecimentos comerciais. O ONS não tem controle sobre a operação da geração distribuída, o que dificulta a gestão do sistema.

