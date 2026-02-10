A- A+

Economia Diretor-geral da PF diz que caso Master caminha para um relatório final Inquérito tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), sob relatoria do ministro Dias Toffoli

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, afirmou nesta terça-feira (10) que as investigações sobre o caso Master caminham para a elaboração de um relatório final. A declaração foi dada durante entrevista coletiva, na qual ele destacou que os inquéritos em andamento têm objeto definido e seguem sem descartar nenhuma hipótese.

O inquérito sobre fraudes do Banco Master tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), sob relatoria do ministro Dias Toffoli. No dia 16 de janeiro, ele deu mais 60 dias para que a PF conclua a investigação deste inquérito principal, o que seria em março.

O diretor-geral afirmou que atualmente há um foco “muito claro” nos inquéritos em andamento envolvendo o caso Master, tanto no Supremo Tribunal Federal (STF) quanto em primeira instância. Segundo ele, as investigações não têm como objetivo “voltar no tempo para entender o que houve” , mas avançar a partir de um objeto delimitado.

— Estamos caminhando para um relatório final e dando encaminhamento a todos os achados, sem descartar nenhuma hipótese — afirmou Andrei.

Ele acrescentou que a estratégia da Polícia Federal tem sido evitar a dispersão do foco principal da investigação, ainda que outros elementos tenham surgido ao longo do trabalho. De acordo com o diretor-geral, eventuais achados paralelos não serão ignorados.

— Procuramos não poluir o objeto principal com outros achados, mas não vamos descartar nenhum achado — disse.

