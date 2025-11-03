A- A+

Diretor-geral da PF diz que taxar bets é "pauta central" para segurança

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, disse nesta segunda-feira que o dinheiro arrecadado com empresas de apostas, as bets, tenha mais prioridade no financiamento de ações de segurança pública. O chefe da PF participa nesta de uma audiência pública na Câmara para debater a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança.

A proposta, que aumenta o papel da União na área e é de autoria do governo, é relatada pelo deputado Mendonça Filho (União-PE). A comissão especial é presidida pelo deputado Aluisio Mendes (Republicanos-MA).

A fala do chefe da PF acontece em meio a repercussão da operação policial que matou mais de 120 pessoas no Rio de Janeiro. A sugestão de aumentar o dinheiro das bets destinado para a segurança foi dada pelo deputado Alberto Fraga (PL-SP), coordenador da Frente Parlamentar de Segurança, conhecida como bancada da bala.

– Sempre nos preocupa e começo por uma fala do deputado Fraga, que comenta da questão das bets, do aumento do percentual para a segurança pública. Isso é uma pauta central e viria não só para a Polícia Federal, mas para todas as polícias do Brasil. Viria de maneira muito alvissareira para que a gente tivesse um aumento, sabendo da rentabilidade dessas bets, e que ajudaria muito – declarou o diretor da PF.

O governo tentou aumentar a taxação das bets por meio de uma Medida Provisória, mas não houve acordo com o Congresso. Apesar disso, o Poder Executivo tenta retomar a iniciativa com outro projeto.

Em sua fala, Rodrigues também pediu alterações no arcabouço fiscal, regra que limita o crescimento das despesas públicas.

– Outro problema que precisamos enfrentar é o arcabouço fiscal, que hoje se o senhor, deputado Mendonça (relator da PEC da Segurança), destinar R$ 1 bilhão para a polícia, vamos ter dificuldade de execução por causa do arcabouço fiscal, que não nos dá espaço orçamentário. Esse é o local de enfrentar isso, de retirar algumas pautas desses limites de gastos, para que a gente possa investir naquilo que a sociedade brasileira precisa efetivamente.

O diretor da PF também usou seu discurso na comissão para pedir que os deputados destinem emendas para a PF. Ele já havia feito isso em julho, ao participar de uma sessão da Comissão de Segurança Pública.

PEC da Segurança

Após a operação policial mais letal do Rio de Janeiro, com mais de 100 mortos, o governo passou a cobrar a Câmara que a PEC da Segurança seja votada o quanto antes.

Na comissão especial, Andrei Rodrigues pregou a aprovação da proposta do governo.

– O interesse de todos é melhorar a segurança pública, qualificar o enfrentamento ao crime organizado, promover a melhor integração e coordenação das ações de segurança. Temos dito, o ministro (da Justiça) Lewandowski e eu, em todos foros que participo, que o crime organizado deixou de ser local e é transacional.

A ideia é que o texto seja analisado pela comissão especial no início de dezembro e que o plenário vote o texto na sequência.

Em setembro, na versão mais recente do relatório, Mendonça havia proposto incluir no texto ações para fazer frente ao avanço do crime organizado, como dificultar a progressão de regime para líderes de organizações criminosas, prisão em segunda instância "antes do trânsito em julgado" e o anonimato de juízes que processam as facções.

A proposta enfrenta resistências de parte dos governadores e da oposição, que temem que o governo federal alcance atribuições que antes eram estaduais.

