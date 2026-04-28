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Copom

Diretor não participa de reunião do Copom, que terá seis votantes

Com a ausência de Teixeira, a decisão contará com seis votos, três a menos do que a composição original

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Banco Central do Brasil - diretor de Administração da autoridade monetária, Rodrigo Alves Teixeira, não vai participar da reunião do CopomBanco Central do Brasil - diretor de Administração da autoridade monetária, Rodrigo Alves Teixeira, não vai participar da reunião do Copom - Foto: Leonardo Sá/Agência Senado

O Banco Central informou nesta terça-feira, 28, que o diretor de Administração da autoridade monetária, Rodrigo Alves Teixeira, não participa, de forma excepcional, da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), realizada nesta terça-feira e quarta-feira, 29. A ausência ocorre em razão do falecimento de um familiar em primeiro grau.

Com a ausência de Teixeira, a decisão contará com seis votos, três a menos do que a composição original.

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Isso porque o comitê já está com dois participantes a menos desde a saída de Diogo Guillen, da diretoria de Política Econômica, e de Renato Gomes, da diretoria de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução.

Os diretores Paulo Picchetti, de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos, e Gilneu Vivan, de Regulação, estão acumulando as diretorias até que as vagas sejam preenchidas.

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