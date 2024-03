A- A+

Copergás Diretor-presidente da Copergás, Felipe Valença, visita a Folha de Pernambuco O gestor foi recebido pelo presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro

O diretor-presidente da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás), Felipe Valença, e a gestora de comunicação, Andréa Mendonça Menezes, visitaram, na tarde desta segunda-feira (4), a Folha de Pernambuco. A equipe foi recebida pelo presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.

Também estiveram presentes, o diretor executivo da Folha, Paulo Pugliesi; a diretora administrativa do jornal, Mariana Costa; o diretor do Grupo EQM, Leonardo Monteiro; o assessor especial da Presidência do Grupo EQM, Joni Ramos; o advogado Renato Rissato; e a editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos.

Os visitantes foram recebidos na diretoria do jornal e também conheceram a redação e o parque gráfico. Entre os assuntos abordados pelo diretor-presidente, estão os projetos em andamento e as próximas ações que serão implementadas pela Copergás. Até 2019, a instituição pretende investir R$ 986 milhões, 65% a mais que o patamar anterior previsto, que era de R$ 596 milhões.



