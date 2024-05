Diretor-presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral visita Folha de Pernambuco

A- A+

O diretor-presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral, visitou a Folha de Pernambuco na tarde desta segunda-feira (27). Durante a visita, o gestor falou sobre as ações da empresa, incluindo o investimento de mais de R$ 5 bilhões aplicado em cinco anos, além dos desafios enfrentados pelo grupo.

Saulo Cabral e o gerente de Comunicação da empresa, Rodrigo Carvalho, foram recebidos pelo diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, pela diretora administrativa do jornal, Mariana Costa, e pela diretora de Marketing do Grupo EQM, Joanna Costa. Também participaram da visita a gerente de jornalismo da Rádio Folha FM 96,7, Marise Rodrigues e a editora de Política e Economia do jornal, Carol Brito.

Investimentos

De acordo com Saulo Cabral, o investimento de mais de R$ 5 bilhões até 2028 é destinado para a melhoria da infraestrutura elétrica no Estado, com mais subestações e redes de alta tensão. O valor representa um crescimento de 30% no mesmo período (nos últimos cinco anos).

“O sentido é levar mais qualidade de fornecimento e mais conforto para a nossa população, permitindo também o crescimento da indústria e que o empresário possa, cada vez mais, olhar para o nosso Estado e encontrar aqui terreno para crescimento”, afirmou.



