Diretor reitera apoio à decisão de juros do Fed, mas cita importância da redução de balanço

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Christopher Waller, reiterou seu apoio à decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) de manter inalterada a taxa básica de juros dos Estados Unidos, mas destacou a importância de continuar reduzindo gradualmente o balanço do BC. "Reduzir o balanço do Fed é uma parte importante da normalização da implementação da política monetária e da redução de reservas desnecessárias no sistema bancário", afirmou.

Ele explicou que, embora o FOMC tenha desacelerado o ritmo de redução das reservas em junho de 2024, ele acredita que o atual ritmo de redução dos títulos ainda é o mais adequado. "Em minha visão, ainda não chegamos a um nível adequado de reservas, pois os saldos de reservas permanecem acima de US$ 3 trilhões, um nível que considero abundante", disse.

O diretor acrescentou que não há evidências, seja em indicadores do mercado monetário ou em suas conversas com representantes do setor, de que o sistema bancário esteja próximo de um nível considerado suficiente de reservas.

Waller também destacou a importância de um planejamento contingencial para lidar com possíveis distúrbios no caminho da normalização do balanço. "Se surgirem perturbações imprevistas na demanda por reservas, o Sistema do Fed tem uma variedade de ferramentas para lidar com tal situação", afirmou.

Ele defendeu que, em vez de alterar o ritmo atual de redução do balanço, o Fed deve confiar nessas ferramentas e desenvolver um plano para responder a possíveis tensões de curto prazo. "Esse plano poderia ser implementado rapidamente caso seja necessário injetar mais reservas no sistema bancário", explicou.

O diretor enfatizou que, mesmo com a decisão de desacelerar o ritmo de redução do balanço, um plano de contingência ainda é necessário para evitar interrupções nos mercados e garantir que o FOMC alcance seus objetivos econômicos.

