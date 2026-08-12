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Empresariado Diretora da Valestrá Cristiane Cavalcanti visita Folha de Pernambuco e fala sobre chegada a PE Nova unidade da empresa no Recife visa consolidar expansão regional do ecossistema

A diretora da Valestrá Recife, Cristiane Cavalcanti, realizou uma visita à Folha de Pernambuco, na manhã desta quarta (12). Ela foi recebida pelo diretor-executivo do jornal, Paulo Pugliesi, e apresentou a empresa que oferece soluções empresariais e escolheu Pernambuco para aportar uma das quatro unidades no Nordeste.

De acordo com a gestora, a escolha do Recife teve como motivação a localização estratégica e o raio de influência na região. Cristiane relatou que o empresário nordestino tem preferência por uma comunicação direta.

“A gente consegue ter uma comunicação mais fluida, porque percebemos que o empresário nordestino gosta da proximidade, ele gosta de conhecer o escritório e de falar com a pessoa pessoalmente. Então ter essa aproximação faz toda a diferença”, disse.

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