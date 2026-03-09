A- A+

alerta Diretora-geral do FMI aconselha formuladores de política a "pensarem no impensável" com EUA-Irã Fundo já está analisando e avaliando o impacto potencial da situação nos países membros

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou que, "como regra geral", cada aumento de 10% nos preços do petróleo resulta em um aumento de 40 pontos-base na inflação global e uma queda de 0,1% a 0,2% na produção global, o que significa que os formuladores de políticas devem permanecer ágeis à medida que o Oriente Médio avança. A afirmação foi realizada em discurso em Tóquio, nesta segunda-feira, 9.

"Meu conselho para os formuladores de políticas em todo o mundo neste novo cenário global? Pensem no impensável e preparem-se para ele", disse a dirigente do FMI, ao mencionar que "certamente" haverá outro choque após o fim da guerra entre EUA e Irã.

Ela acrescentou que o Fundo já está analisando e avaliando o impacto potencial da situação nos países membros.

Como conselhos aos formuladores de políticas, Georgieva destacou a importância de investir em instituições e estruturas políticas sólidas, capazes de sustentar economias robustas e o crescimento liderado pelo setor privado; usar o "espaço político" quando necessário; e adotar posturas ágeis.



