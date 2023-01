A- A+

NEGÓCIOS Diretores da Americanas venderam ações meses antes da revelação do rombo de R$ 20 bilhões Documentos publicados pela própria empresa em seu portal de relacionamento com investidores mostram venda de mais de R$ 210 milhões em papéis da empresa pela diretoria

No segundo semestre de 2022, segundo documentos publicados pela própria Americanas em seu portal de relacionamento com investidores, antes das “inconsistências” de R$ 20 bilhões no balanço da empresa virem à tona, diretores venderam mais de R$ 210 milhões em ações da empresa.

— A diretoria vendeu muitos papéis da própria empresa. Isso nos faz crer que era algo que sabiam e não reportaram. Além disso, na call, Rial deixou escapar que talvez não existisse uma vontade dos administradores de falar sobre o problema — observa Pedro Menin, sócio-fundador da casa de análise financeira Quantzed.

Para João Frota, estrategista em renda variável da Senso Corretora, a hipótese de que o erro contábil tenha ocorrido por uma década, como disse ontem Rial, enfraquece a tese de um possível deslize no balanço. Victor Bueno, analista da Nord Research, ressalta que o fato de a inconsistência não ser algo isolado preocupa:

— Isso já vem sendo contabilizado há vários anos. É muito cedo para falar de fraude contábil, mas como não apareceu antes, para membros da empresa ou para a auditoria?

A Moat Capital, gestora com sede em São Paulo e que tinha cerca de 2,86% do capital de Americanas (25,8 milhões de ações) em setembro do ano passado, segundo a Bloomberg, disse ao GLOBO ter sido surpreendida pelo fato relevante da companhia.



“Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir e resguardar nossos direitos como acionista minoritário e em defesa dos nossos investidores”, declarou em nota.

Os documentos publicados no portal de relacionamento com investidores da Americanas que mostra a venda das ações não especifica os nomes da diretoria que fizeram essas operações.

Procurada, a Americanas não respondeu sobre essa negociação de papéis. O GLOBO não conseguiu contato com os ex-executivos da empresa.

Além do erro no balanço, a forma de conduzir a crise é mais um problema pelo qual a companhia deve ter que responder.

Segundo analistas, a realização de uma videoconferência com o ex-CEO da empresa, Sérgio Rial, antes de a Bolsa abrir, às 9 horas da manhã na quarta-feira, exclusiva a um grupo de investidores em detrimento de outros configura falta de isonomia na informação, já que os demais só tiveram acesso aos esclarecimentos à tarde.

Após ter deixado o cargo de CEO, Rial segue assessorando os acionistas de referência da empresa, a 3G Capital, segundo ele próprio informou.

Na quinta-feira, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM, que regula o mercado de capitais brasileiro) abriu dois processos contra a Americanas para obter explicações a respeito das informações contábeis, dos fatos relevantes e dos comunicados emitidos pela empresa.

O BNDES, um dos credores da empresa, informou ter duas operações ativas com a Americanas, mas não está exposto a risco pois há fiança bancária como garantia. Ainda assim, pedirá esclarecimentos.

