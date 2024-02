A- A+

eua Diretores e membros do conselho da Tesla se sentiam "obrigados" a usar drogas ilegais com Musk Colegas consumiam substâncias ilegais ao lado do dono da empresa para não contrariá-lo nem "perder capital social"; abuso de substâncias é preocupação na companhia

O uso de drogas ilegais por Elon Musk era de conhecimento de vários atuais e ex-diretores da Tesla e da SpaceX, informou o Wall Street Journal. Na diretoria, havia preocupação com o volume de drogas ilegais consumidas pelo dono das empresas e com o fato de ele consumi-las ao lado de alguns de seus membros do conselho.

De acordo com o jornal, tais preocupações foram colhidas a partir de relatos de pessoas que testemunharam o uso de drogas ou foram informadas sobre a situação. O conselho da Tesla não investigou o problema nem documentou quaisquer preocupações, disse o Wall Street Journal.

A relação entre Musk e os diretores da Tesla foi criticada, esta semana, por uma juíza de Delaware. A magistrada citou conflitos de interesse ao anular um pacote de remuneração de US$ 55 bilhões acertado entre Musk e o conselho. A juíza avaliou que a soma era "excessiva" e pontuou que o dono da empresa tinha "profundos laços" com as pessoas que aprovaram o valor do pagamento.

Musk e seu advogado, Alex Spiro, não responderam aos pedidos de comentários do WSJ. O jornal relatou anteriormente que Musk já usou LSD, cocaína, ecstasy e cogumelos psicodélicos, muitas vezes em festas privadas. Spiro disse ao WSJ naquela ocasião que Musk era testado regular e aleatoriamente para drogas na SpaceX e que os exames nunca detectaram quaisquer substâncias.

Alguns amigos e diretores sentiram que deveriam usar drogas ilegais com Musk, pois, caso contrário, poderiam incomodá-lo, informou o jornal, citando algumas fontes. Eles também não queriam correr o risco de “perder o capital social” de fazer parte de seu círculo, disse o jornal.

Musk respondeu no X à história do WSJ, no mês passado, sobre seu suposto uso de drogas.

“O que quer que eu esteja fazendo obviamente deveria continuar fazendo!”, postou Musk no X, citando Tesla e SpaceX como sendo as empresas automotivas e espaciais mais valiosas do mundo. “Se as drogas realmente ajudassem a melhorar minha produtividade líquida ao longo do tempo, eu definitivamente as usaria!”

Musk supervisiona seis empresas: Tesla, SpaceX e X, a empresa de mídia social anteriormente conhecida como Twitter; o empreendimento de construção de túneis The Boring; o desenvolvedor de implantes cerebrais Neuralink; e a startup de inteligência artificial xAI.

