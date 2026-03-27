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Agência Nacional do Petróleo Diretoria da ANP aprova inclusão de 15 blocos na OPP e leilão pode ser ainda em 2026 "Este será o maior número de blocos já disponibilizados numa OPP"

A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou nesta sexta-feira, 27, a atualização do edital de Licitações da Oferta Permanente de Partilha de Produção (OPP), incluindo mais 15 blocos aos oito já aprovados anteriormente. Segundo o diretor-geral da ANP, Artur Watt, a aprovação viabiliza a realização do leilão ainda este ano.

A inclusão dos blocos na OPP foi o único item preservado na pauta da reunião ordinária da agência desta sexta-feira, que vai se concentrar em pontos extra-pauta ligados à regulamentação da subvenção de preços do diesel, anunciado pelo governo na Medida Provisória 1.340/2026.

Os outros 11 itens previstos para a reunião desta sexta, ou tiveram pedido de vistas ou foram retirados da pauta.

Segundo o novo edital da OPP, serão ofertados 23 blocos na próxima oferta de áreas no pré-sal nas bacias de Santos, Campos e Espírito Santo.

"Este será o maior número de blocos já disponibilizados numa OPP", informou o relator do processo, diretor Fernando Moura.

De acordo com o relator, depois de aprovado pela ANP, o edital será encaminhado ao Ministério de Minas e Energia (MME) para aprovação e publicação, viabilizando assim a realização do leilão ainda este ano.



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