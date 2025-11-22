A- A+

SINALIZAÇÕES Dirigente diz que BoJ está perto de elevar juros e descarta esperar negociações salariais O cenário econômico atual favorece um aumento das taxas, segundo membro do conselho

O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) está cada vez mais próximo de elevar as taxas de juros, sinalizou o membro do conselho, Kazuyuki Masu, em entrevista ao jornal Nikkei na sexta-feira, 21. Após anos de política ultraexpansionista, Masu afirmou que o banco central não pretende esperar até o fim das negociações salariais da primavera de 2025 para tomar uma decisão. "Não posso dizer em qual mês será, mas em termos de distância, estamos próximos", disse.

Segundo Masu, o cenário econômico atual favorece um aumento das taxas, que ele descreveu não como um aperto monetário, mas como uma etapa dentro do processo de normalização.

O dirigente também destacou que o banco tem comunicado de forma eficiente ao governo seu avanço em direção à meta de inflação de 2%. "Acredito que o BoJ conseguiu fazer o governo entender que está próximo de alcançar de forma estável a meta", afirmou.

