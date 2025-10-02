A- A+

FEDERAL RESERVE Dirigente diz que Fed está operando "às cegas" sem dados econômicos em meio ao shutdown O relatório de empregos do país que estava previsto para ser divulgado na sexta-feira, deve ser um dos indicadores afetados pela paralisação

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que o BC dos Estados Unidos está "operando às cegas" com a suspensão de importantes dados econômicos dos EUA em meio à paralisação do governo federal.

O relatório de empregos do país, conhecido como payroll, que estava previsto para ser divulgado na sexta-feira, deve ser um dos indicadores afetados pela paralisação.

"Sem dados oficiais de emprego, tomaremos decisão de política monetária com as informações que temos atualmente", disse Goolsbee, em entrevista à Fox News. "Os indicadores atuais sugerem certa estabilidade no mercado de trabalho."

Segundo o presidente da distrital de Chicago, o impacto mais imediato da paralisação será sobre os trabalhadores federais, que não serão pagos em dia. "Espero que o shutdown acabe logo e sem grandes complicações na economia", disse.



