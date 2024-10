A- A+

JUROS Dirigente do Fed diz ver, no fim de 2025, taxas de juros um pouco mais baixas do que as de hoje Segundo Goolsbee ainda há mais uma gama de dados fundamentais para serem divulgados antes das próximas reuniões

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta sexta-feira, 4, que os riscos ao mandato duplo da instituição, de máximo emprego e inflação na meta, estão "extremamente balanceados", após a leitura do payroll dos EUA em setembro divulgada mais cedo.



Ele evitou se comprometer com opiniões sobre os próximos movimentos de juros da instituição, mas reconheceu que as atuais condições permitem novas flexibilizações, e que as taxas de juros devem estar "um pouco mais baixas" ao fim de 2025.

Goolsbee disse, em entrevista ao Yahoo Finance, que ainda há mais uma gama de dados fundamentais para serem divulgados antes das próximas reuniões, e que todos os cenários ainda são prováveis.

