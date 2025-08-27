Qua, 27 de Agosto

federal reserve

Dirigente do Fed evita comentar caso Lisa Cook, mas defende independência do BC dos EUA

Questionado diversas vezes, Williams comentou apenas que há um processo legal em andamento e que sempre viu a colega trazer muita "integridade" ao BC

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York, John WilliamsO presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York, John Williams - Foto: Reprodução/X

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, John Williams, evitou comentar sobre a demissão da diretora do BC dos Estados Unidos Lisa Cook, em entrevista à CNBC nesta quarta-feira, 27.

Questionado diversas vezes, o dirigente comentou apenas que há um processo legal em andamento e que sempre viu a colega trazer muita "integridade" ao Fed, elogiando o trabalho de Cook.

"Ela é respeitada como economista", lembrou o dirigente.

Apesar de evitar comentar diretamente sobre o assunto, Williams defendeu a importância de manter a independência do Federal Reserve para garantir a estabilidade econômica dos Estados Unidos e para que os dirigentes consigam cumprir o mandato de controlar a inflação.

"O banco central foi feito para ter dirigentes independentes que possam tomar decisões de longo prazo e se distanciarem de pressões políticas que afetam somente o curto prazo", apontou Williams.

