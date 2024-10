Dirigentes do Fed concordam que atividade econômica continuou a se expandir em ritmo sólido

A- A+

Os membros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) concordaram na reunião mais recente de política monetária, realizada em 17 e 18 de setembro, que a atividade econômica continuou a se expandir em ritmo sólido, apoiada pelo aumento da produtividade, mostra a ata do encontro, divulgada nesta quarta-feira.



Segundo o documento, entretanto, os membros do Fed viam a perspectiva econômica como "incerta".

O crescimento da atividade econômica foi destacado por "gastos de consumo resilientes". Alguns participantes mencionaram que o aumento da renda familiar foi o responsável por impulsionar o consumo, enquanto outros destacaram que foram os sinais de desaceleração nas despesas ou de tensões nos orçamentos familiares.

Parte dos integrantes da reunião sugeriu que as tensões financeiras enfrentadas por famílias de baixa e média renda implicariam em um crescimento mais lento do consumo nos próximos meses. No entanto, segundo eles, fontes ligadas ao comércio dizem estar "otimistas sobre as perspectivas econômicas".



