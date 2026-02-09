Seg, 09 de Fevereiro

Discord introduzirá reconhecimento facial para reforçar segurança de menores

As medidas entram em vigor em março

Discord foi criado originalmente para gamers baterem papo enquanto jogamDiscord foi criado originalmente para gamers baterem papo enquanto jogam - Foto: Freepik/Reprodução

A plataforma de mensagens Discord anunciou nesta segunda-feira (9) que implementará funções de segurança reforçadas para seus usuários adolescentes em todo o mundo, incluindo reconhecimento facial, juntando-se a outras empresas de redes sociais que introduzem novos sistemas de verificação de idade.

As medidas, que entrarão em vigor no início de março, farão com que a configuração adequada para adolescentes passe a ser a opção padrão para todos os usuários.

Os adultos terão de verificar a idade para flexibilizar proteções como filtros de conteúdo e proibições de mensagens diretas, informou a empresa.

A plataforma, com sede em São Francisco e muito popular entre fãs de videogames, usará tecnologia de estimativa de idade por reconhecimento facial e verificação de identidade por meio de fornecedores externos para determinar a idade dos usuários.

"Em nenhum lugar nosso trabalho em segurança é mais importante do que quando se trata de usuários adolescentes", disse Savannah Badalich, responsável por políticas de produto do Discord.

A empresa informou que os novos protocolos incluem proteções de privacidade e afirmou que os vídeos usados para estimar a idade nunca sairão dos dispositivos dos usuários e que os documentos de identidade enviados serão rapidamente excluídos.

O anúncio ocorre em meio a uma intensa avaliação da segurança de menores em outras plataformas e após a Austrália aprovar uma restrição ao uso de redes sociais por menores de 16 anos, medida que agora está sendo adotada por outros países.

