Disney demite centenas de funcionários nas divisões de cinema e televisão

A- A+

A Walt Disney está demitindo várias centenas de funcionários em suas divisões de cinema e televisão — cortes que destacam que os tempos difíceis em Hollywood ainda estão longe de acabar.

As reduções de pessoal começaram nesta segunda-feira e afetam funcionários das áreas de marketing, publicidade, elenco e desenvolvimento, além das operações financeiras da empresa, segundo a própria companhia.

Hollywood vem operando em modo de contenção de custos há anos, com a produção e o emprego em uma espiral descendente. A Disney, cuja sede fica em Burbank, Califórnia, anunciou uma reestruturação em fevereiro de 2023, eliminando 7.000 postos de trabalho em um esforço para reduzir gastos em US$ 5,5 bilhões.

Posteriormente, a empresa elevou essa meta para US$ 7,5 bilhões. Concorrentes também demitiram milhares de funcionários.

Os cortes mais recentes da Disney ocorrem após a eliminação de cerca de 200 postos de trabalho na ABC e nos canais de entretenimento da Disney em março. No total, a empresa já eliminou mais de 8.000 empregos nos últimos anos em sua tentativa de melhorar a rentabilidade.

As demissões desta segunda-feira foram divulgadas inicialmente pelo Deadline, um veículo especializado na indústria do entretenimento. A Disney contava com cerca de 233.000 funcionários ao final de seu último ano fiscal, em setembro, dos quais 76% eram em tempo integral.

As ações da Disney caíram 0,08%, cotadas a US$ 112,55 em Nova York.

Veja também