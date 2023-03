A- A+

Isaac Perlmutter, o famoso CEO da Marvel Entertainment que trabalhou sem sucesso para sacudir o conselho da Walt Disney no ano passado, foi demitido como parte de uma campanha de corte de custos.

A Disney confirmou a mudança. Perlmutter, de 80 anos, foi informado por telefone nesta quarta-feira que a Marvel Entertainment, uma pequena divisão centrada em produtos de consumo e administrada separadamente da Marvel Studios, era redundante e seria dividida em unidades de negócios maiores da Disney, de acordo com dois executivos da Disney informados sobre o assunto, segundo o New York Times.

Na segunda-feira, a Disney começou a eliminar 7.000 empregos, cerca de 4% de seu total global, como parte de US$ 5,5 bilhões em cortes destinados a melhorar os resultados financeiros da Disney e posicionar a empresa para o crescimento impulsionado pelo streaming.

Perlmutter, conhecido como Ike, não pôde ser imediatamente contatado para comentar.

Executivo irascível e implacável, Perlmutter tem sido visto como uma distração dentro da Disney por mais de uma década - mais recentemente, quando pressionou um amigo, o investidor ativista Nelson Peltz para se juntar ao conselho da empresa.

Perlmutter entrou em contato com membros do conselho da Disney e executivos seniores seis vezes, de agosto a novembro, para pressionar Peltz a ingressar no conselho, de acordo com um registro de valores mobiliários.

Quando foi rejeitado, Peltz iniciou uma batalha por procuração para se colocar no conselho, dizendo que cortaria custos, reformularia o negócio de streaming da Disney e limparia o confuso planejamento de sucessão da empresa.

Peltz retirou-se em fevereiro, quando Robert Iger, CEO da Disney, revelou uma reestruturação e os cortes de custos, juntamente com a provável restauração dos dividendos da Disney.

Desde então, o futuro de Perlmutter na Disney tem sido um tema de debate dentro da empresa, com a maioria dos funcionários concluindo que seus dias estavam contados. Na quarta-feira, a Disney também demitiu Rob Steffens, copresidente da Marvel Entertainment, e John Turitzin, conselheiro-chefe da divisão.

Um porta-voz da Disney confirmou as eliminações de empregos na Marvel Entertainment, mas se recusou a comentar mais.

Perlmutter vendeu a Marvel para a Disney em 2009 por US$ 4 bilhões. Ele assumiu o controle da empresa de super-heróis no final dos anos 1990 e expandiu bastante seus negócios de merchandising ao licenciar propriedades como X-Men e Homem-Aranha para estúdios de cinema.

O envolvimento de Perlmutter com a Marvel como um todo diminuiu muito ao longo dos anos. Ele não se envolve com filmes da Marvel desde 2015, quando uma briga com Feige sobre os custos relacionados ao “Doutor Estranho” transbordou. (Perlmutter queria demitir Feige; Iger rejeitou). Perlmutter perdeu a supervisão dos programas de televisão da Marvel em 2019.

Em fevereiro, Iger disse à CNBC que havia prometido a Perlmutter que poderia continuar a dirigir a Marvel após sua aquisição, mas que o empresário ainda estava chateado por perder o poder sobre a unidade de filmes.

“Ele não estava feliz com isso”, disse Iger. “E eu acho que a infelicidade existe hoje.”

