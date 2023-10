Disney reajusta o preço de alguns ingressos para seus parques temáticos

A- A+

A Disney reajustou os preços dos ingressos no seu resort da Disneylândia na Califórnia em até 9% e vai subir também o valor dos passes anuais para o parque Walt Disney World na Flórida em até 10%.

Os novos preços entram em vigor imediatamente, disse a empresa em declarações separadas nesta quarta-feira.

O aumento dos preços é uma questão sensível para a Disney, que se esforça para promover pacotes de viagem que tornam as estadias em seus resorts acessíveis para as famílias.

A empresa não está elevando os preços diários de entrada na Flórida, onde o movimento foi mais fraco no último trimestre, e o ingresso mais barato da Disneylândia — de US$ 104 — não mudou desde 2019. O parque também tem promoções, como ingressos de US$ 50 para crianças de até nove anos.

No Walt Disney World em Orlando, na Flórida, os preços dos passes anuais estão aumentando em até 10%, com o Incredi-Pass mais caro sendo vendido por US$ 1.449. O estacionamento vai subir de US$ 5 para US $ 30, mas continua gratuito para os hóspedes do hotel.

A partir de 9 de janeiro, os hóspedes poderão usar os ingressos "Park Hopper" para ir de um parque para outro a qualquer momento durante o dia.

Já na Disneyland em Anaheim, Califórnia, um bilhete único nos dias mais populares, como feriados, está aumentando em 8,4%, passando para o valor de US$ 194, enquanto outros preços estão subindo ainda mais em termos percentuais.

O passe anual Enchant, que oferece acesso em certos fins de semana e feriados, está aumentando em 21%, para US$ 849, enquanto o serviço Genie+, que permite que os hóspedes acessem filas mais curtas, terá alta de US$ 5, para US$ 30. O estacionamento também ficará mais caro.

