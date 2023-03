A- A+

Coreia do Sul Disputa no K-pop: ações da SM despencam após HYBE desistir da aquisição O recuo do conglomerado na batalha com a Kakao para assumir a agência fundada por Lee Soo-man ocorre depois que a concorrência aumentou o custo de aquisição da empresa

As ações da agência de K-pop SM Entertainment Co. despencaram depois que o conglomerado de entretenimento HYBE Co. — que detém a agência Big Hit Music, responsável pelo BTS — disse que desistiria de uma batalha pela empresa fundada por Lee Soo-man. Com isso, encerra-se uma disputa de lances com a gigante da internet Kakao Corp.

As ações da SM caíram até 22% durante as negociações na manhã desta segunda-feira (13), abaixo do preço de oferta de Kakao de 150 mil wones (R$ 592). As da HYBE e Kakao subiram mais de 7%, antes de reduzir os ganhos. As ações de ambas subiram cerca de 2%.

O valor das concorrentes também caiu. A JYP Entertainment Corp. caiu 9,5%, a maior queda desde março de 2020, enquanto a YG Entertainment Inc. caiu cerca de 7%.

O motivo da desistência

O recuo da HYBE na batalha com a Kakao para assumir a SM ocorre depois que a concorrência aumentou o custo de aquisição da empresa.

A HYBE anunciou que a interrupção do processo de aquisição da SM ocorre a partir deste domingo. A decisão vem depois de ver sinais de superaquecimento no mercado devido à concorrência com Kakao e Kakao Entertainment Corp.

A HYBE avaliou que o preço de aquisição da SM excedeu a faixa de preço de aquisição justa, pois a concorrência com a Kakao se intensificou, de acordo com o comunicado.

A disputa

A HYBE enfrentou a gigante da internet Kakao Corp. pelo controle acionário da SM — uma pioneira que levou o K-pop para fora da Coreia. Ambas viam a SM como a chave para alcançar um público mais amplo e levar o K-pop ao mainstream. A guerra de lances quase dobrou o preço das ações da SM para um recorde na última semana. Mas depois que a Kakao lançou sua oferta de compra, o conglomerado anunciou neste fim de semana que interromperia sua oferta pelo controle da SM.

O fim da batalha de aquisição afeta o sentimento geral dos investidores em relação às ações de entretenimento, disse Hyungjin An, diretor executivo da Billionfold Asset Management.

"A SM estava recebendo altas avaliações durante a batalha de aquisição, o que também ajudou a aumentar o valor de outras ações de entretenimento" disse.

As novas expectativas

A retirada da HYBE abre caminho para o plano da SM de se associar à operadora de aplicativos de mensagens Kakao, que planeja fortalecer suas ofertas de K-pop na Kakao Entertainment Corp.

A Kakao e sua unidade de entretenimento continuarão com sua oferta pública para aumentar sua participação na SM até 26 de março e aumentarão a cooperação comercial com HYBE e SM, afirmou a empresa em um comunicado emitido neste fim de semana. A HYBE e a SM concordaram em cooperar em assuntos relacionados a suas plataformas, confirmaram ambas.

A empresa planeja garantir a autonomia e gestão independente da SM para seus executivos e funcionários, juntamente com seus artistas e fãs, ao mesmo tempo em que impulsiona o crescimento global.

O que falta definir

Nada foi decidido sobre a participação atual da HYBE na SM, disse o conglomerado em nota enviada à Bloomberg News.

A HYBE concordou em retirar suas recomendações para a direção interna do conselho da SM, mas está em discussão sobre diretores externos, acrescentou no comunicado.

A SM, por sua vez, declarou que respeita a decisão e continuará a expandir os retornos aos acionistas e melhorar os valores corporativos. O desenvolvimento ajudará a SM a alcançar a visão da empresa de "avançar para se tornar uma líder global de entretenimento centrada em fãs e acionistas", afirmou.

