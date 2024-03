Distribuição gratuita de produtos da Nike causa tumulto e deixa feridos em São Paulo

A- A+

O que era para ser uma comemoração pelo "Air Max Day", celebração do tênis clássico da Nike, virou tumulto e deixou feridos em São Paulo na noite de ontem. Segundo a Polícia Militar e Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, seis pessoas foram pisoteadas e socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), todas com ferimentos leves.

A marca de vestuário Survival, em parceria com a Nike e a Guadalupe Store, atraiu uma multidão para a avenida Bernardino de Campos, no bairro Paraíso, na Zona Sul da capital, com a promessa de distribuição gratuita de produtos Nike como o tênis Air Max DN e camisetas.

A divulgação do evento aconteceu via redes sociais. Os organizadores disseram que não haveriam filas e que tudo dependeria de sorte, visto que os produtos nem mesmo seriam entregues por ordem de chegada. A ideia é que os artigos fossem jogados ao público. Segundo a marca, foram distribuídas 250 camisetas, algumas delas junto de vouchers para a retirada dos tênis. A estimativa oficial é que o lugar chegou a receber 1,5 mil pessoas.

O "Air Max Day" é celebrado em 26 de março desde 2014, quando o tênis fez 27 anos. Este ano, o coletivo de marcas tinha a ideia de distribuir 100 pares do Air Max DN — que custa em média R$ 790. Através das redes sociais, o fundador da Survival, Miguel dos Santos, explicou que a ação de dar produtos já aconteceu outras vezes, mas em escalas menores. A dinâmica das entregas foi feita desta forma para que fosse mais democrático.

No vídeo, é possível ver pessoas amontoadas e correndo para conseguir pegar uma das camisetas. Ao final, ambulâncias do SAMU foram vistas.

Em nota, a Nike e as outras duas marcas afirmam que o engajamento do evento superou as expectativas iniciais, e apesar dos feridos, ninguém teve ferimentos graves.

"A organização está em contato com as respectivas famílias das pessoas afetadas para prestar assistência. Nossa prioridade é apoiar as pessoas que precisaram de atendimento médico para que se recuperem completamente", acrescentou a Nike no documento.

