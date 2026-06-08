Seg, 08 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda08/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ENERGIA

Distribuidora de energia não pode ser responsabilizada por interrupções, diz presidente do TRF1

para Maria do Carmo Cardoso, setor precisa de instrumentos que possibilitem a mitigação dos causadores e impactos dos elementos que causam as interrupções,

Reportar Erro
Maria do Carmo Cardoso, desembargadora do TRF-1Maria do Carmo Cardoso, desembargadora do TRF-1 - Foto: Youtube / Reprodução

A desembargadora e presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), Maria do Carmo Cardoso, afirmou nesta segunda-feira, 8, que as distribuidoras de energia elétrica não podem ser responsabilizadas financeiramente pelas interrupções de geração no sistema por causa de excesso de eletricidade no Sistema Interligado Nacional (SIN) e menor demanda de consumo.

Segundo a desembargadora, o TRF1 já decidiu neste sentido em análise de processos sobre o assunto e manterá sua posição à respeito da questão sempre que necessário.

"As distribuidoras não podem ser responsabilizadas por interrupções atribuídas aos sistemas de transmissão em situação na qual a interrupção decorreu de falha técnica, afastando sanções e impostos", disse ela, durante evento em Brasília.

Leia também

• EPE: Consumo de energia elétrica sobe 3,8% em abril; crescimento residencial chega a 8,7%

• MME: portaria prevê em novembro 3 leilões para a compra de energia de usinas já construídas

• Discussão sobre reequilíbrio contratual é reaberta no mercado livre de energia

A magistrada ressaltou que, nos casos analisados pelo tribunal, ficou evidenciado que as interrupções não decorreram de conduta direta das distribuidoras, mas de limitações operacionais do sistema de transmissão e de decisões relacionadas ao despacho de energia no âmbito do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) Para ela, imputar penalidades às distribuidoras nessas circunstâncias representaria "distorção regulatória" e insegurança jurídica para o setor.

Ela diz que o setor precisa de instrumentos que possibilitem a mitigação dos causadores e impactos dos elementos que causam as interrupções, como o leilão de baterias, que teve a portaria publicada pelo Ministério de Minas e Energia na semana passada.

"Nossa estrutura de transmissão exige robusto investimento em unidades de transmissão e armazenamento. Sem isso, não há aproveitamento pleno potencial energético nacional. O armazenamento da energia e as novas tecnologias de baterias e armazenamento exigirão atualização regulatória constante, segurança jurídica e soberania nacional", afirmou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter